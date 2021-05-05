السيسي: سد النهضة قضية وجودية لمصر

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جيفري فيلتمان"، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين".



