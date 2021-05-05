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السيسي: سد النهضة قضية وجودية لمصر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جيفري فيلتمان"، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ المبعوث الأمريكي على تعيينه في منصبه الجديد، متمنيًا التوفيق له في تلك المهمة وفي التعامل مع قضايا المنطقة، بما يعزز من الأمن والاستقرار والتنمية بها، خاصةً في توقيت تواجه فيه منطقة القرن الأفريقي العديد من التحديات المعقدة التي تهدد بتقويض الاستقرار بها، ومن ثم أهمية انخراط الولايات المتحدة بشكل مكثف لاحتواء تلك التحديات.

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