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رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات ندوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل التي نظمتها الجامعة واستضافت خلالها الدكتورة هبة صالح عميد معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عدلي، مدير مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات والدكتور شريف العطار،عميد كلية الهندسة والدكتورة رانيا ابوالسعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء الموافق٥٥ ٢٠٢١ بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

صرح الدكتورة أحمد جابر شديد، أنه تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي تم توقعيه مع معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإن جامعة الفيوم بصدد تدشين مركز الابداع الرقمي والذي تم تخصيص مساحة ٢٥٠٠ متر لإنشائه بتكلفة مبدئية بلغت ٨٠ مليون جنيه تقريبا والمزمع الانتهاء منه خلال ال ٨ شهور القادمة.

وتابع سيادته أن جامعة الفيوم من أوائل الجامعات المصرية التي تنشىء مركز الابداع الرقمي خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز الإبداع الرقمية.

وأوضح الدكتورة أحمد جابر شديد، أن مركز الابداع الرقمي بجامعة الفيوم سيوفر جهد ومشقة ووقت وتكاليف مادية كبيرة للخريجين والطلاب الراغبين في الحصول علي المنح التعليمية كما أنه سيكون كيان ومنارة علمية وأكاديمية على أعلى مستوى من التجهيزات التقنية والتكنولوجية الحديثة يقدم خدماته لطلاب وخريجي جامعة الفيوم ولأبناء محافظة الفيوم ولكافة قطاع شمال الصعيد.

موضحا ان المركز يقوم بتدريب الطلاب في جميع التخصصات والمجالات على مهارات ITI وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل بشكل أكبر وافضل.
 
وخلال الندوة قامت الدكتورة هبة صالح باستعراض أهداف معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي من أهمها تزويد الخريجين من جميع التخصصات بمهارات للالتحاق بسوق العمل وكذلك المنح والدورات التدريبية التي يقدمها للخريجين والطلاب بالإضافة إلى التوجه الجديد لتقديم خدمات المعهد لتلاميذ المدارس.

وأوضحت سيادتها مبادرات المعهد التي تشمل مبادرة (مهارة تك) ومبادرة (شغلك من بيتك) والتي تقدم من خلال عدد من المنصات تضم تعلم مستمر وعمل حر ومنح مجانية للخريجين ومعسكرات التدريب في الإجازات لطلبة الجامعات والمدارس ومنصة الكلمات المهنية.

كما تناولت التحديثات المتلاحقة في مناهج ومقررات المنح التعليمية للمعهد لمواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو العربي أوالعالمي بالإضافة إلى الشراكات المختلفة مع عدد من المنصات الأكاديمية التي تقدم محتويات علمية وفكرية متنوعة  وكيفية الاستفادة منها.

وجهت الدكتورة هبة صالح الطلاب بضرورة الحصول على شهادة ITI وأهمية التعلم المستمروبذل مجهودات أكبر في تطوير المهارات والقدرات الشخصية والاستفادة من المنح التي يقدمها المعهد وكذلك التعامل الجيد وتعلم ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

كما قام الدكتور محمد عدلي بمناقشة مفهوم أمن المعلومات وتعريفه بالإضافة إلى تناول محاوره وأهمية دراسته والوعي به، ردًا على تساؤلات الحضور المتعلقة بهذا المجال.

تم خلال الندوة استعراض تجارب عدد من الخريجين في تخصصات مختلفة حاصلين على شهادة ITI والتي مكنتهم من الالتحاق  بفرص عمل كثيرة ومتنوعة.

وفي نهاية الندوة قام الدكتور أحمد جابر شديد بإهداء الدكتورة هبة صالح درع جامعة الفيوم تقديرا واعتزازا لها.
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  
رئيس جامعة الفيوم يشهد ندوة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرص العمل  

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