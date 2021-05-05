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العراق يسجل 5813 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5813 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1091954 إصابة.

 

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15640 حالة, فيما تم تسجيل 7248 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 979041 حالة.

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