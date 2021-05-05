الحكومة: غلق الحدائق والشواطئ والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات بالعيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وسيكون هناك حد لاستخدام الحافلات الجماعية مثل أتوبيسات الرحلات، بينما وسائل النقل والحافلات العادية تعمل بشكل طبيعي.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تحركت نحو توطين صناعة لقاحات كورونا، ووقعت بروتوكول للتعاقد على توطين تصنيع أحد هذه اللقاحات مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج 40 مليون جرعة خلال العام الجاري.





وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: «هناك محاولة أخرى لتوطين صناعة نوع آخر من اللقاحات بنفس العدد بإذن الله في هذا العام، لكي نتيح اللقاحات لكل مواطنينا خلال المرحلة المقبلة».



