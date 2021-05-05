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مدبولي: تطعيم أكثر من مليون مواطن بلقاح كورونا حتى الآن

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحركت سريعًا لتوفير أكبر قدر من لقاحات كورونا للمواطنين، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء قامت بتسجيل جميع اللقاحات التي ثبت حول العالم انها آمنة وفعالة وتقي المواطن من المرض بصورة كبيرة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهات من الرئيس بإتاحة كافة المبالغة المالية المطلوبة لتوفير أكبر قدر من اللقاحات لإتاحتها لأكبر عدد من المواطنين.

وتابع، أن الدولة تمكنت من تطعيم أكثر من مليون مواطن بلقاح كورونا حتى الآن ولكن في نفس الوقت نتحرك للحصول على حجم من اللقاحات يصل لأكثر من 5 مليون جرعة خلال شهر مايو، إلى جانب التعاقد مع جميع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات لتوفير ملايين الجرعات من اللقاح، إلى جانب الاتجاه لتوطين تصنيع لقاح ونستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال العام الحالي.

وأكد، ان هناك متابعه يومية من الرئيس لضمان توفير احتياجات مواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تتيح لقاح كورونا للمواطنين بالمجانا، وما نطلبة من المواطن الالتزام بالاجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وجميع قرارات الحكومة تهدف لذلك، موضحًا أنه تم تحصيل مليون و700 ألف جنيه غرامة عدم إرتداء المواطنين للكمامة، نتيجة دفع المواطن غرامة تكفيه لتوفير الكمامة لشهر كامل.

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