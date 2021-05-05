1.63 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وأوكرانيا في 2020









أعلن المهندس جمال العجيزي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، أن حجم التجارة بين مصر وأوكرانيا بلغ مليارا و63 مليون دولار بنهاية عام 2020، فيما بلغ عدد السياح الوافدين لمصر من أوكرانيا خلال عام 2020، 727 سائحا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، لبحث عدد من الملفات والتوصيات المهمة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي المجالات العلمية والتقنية بين البلدين، بجانب إصدار توصيات ومقترحات لسبل زيادة الصادرات.





وأوضح العجيزي أنه سيتم عقد لقاءات وجلسات عمل لمجلس الأعمال المصري-الأوكراني، منوها بأن هناك توجها إيجابيا للدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الشريك التجاري أوكرانيا، وللتعامل مع مصر في مجالات عدة ومنها السياحة والحديد وزيت عباد الشمس وغيرها من السلع الاستراتيجية المهمة مثل القمح.





وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي من أهم القطاعات التي يوليها المجلس اهتماما كبيرا لعرضها بجانب التعاون الاقتصادي وتشجيع نمو الصادرات الوطنية.





وفي هذا الصدد، كشف أنه من المخطط توقيع بروتوكول للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا وبحث الاستفادة القصوى من الخبرات الأوكرانية في تحديث الصناعة المصرية، على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.





وشدد أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، على ضرورة القيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم زيارات لرجال الأعمال المصريين ونظرائهم من دولة أوكرانيا والعمل على عقد لقاءات وتعريفهم بمزايا وحوافز الاستثمار وحثهم على الدخول في شراكات جديدة في مختلف القطاعات.





وأشار المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أهمية التعاون في مجال الاستثمار المشترك فيما يخص الصناعة عامة ونقل التكنولوجيا الأوكرانية لمصر، بهدف توطين الصناعة المصرية من خلال إقامة صناعات مشتركة والاستفادة من اتفاقيات مصر الدولية والإقليمية.





وأكد أهمية الترويج للفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات والعمل على ربطها بمختلف المدن والمناطق الاقتصادية في العالم خاصة في ظل وجود إرادة سياسية تؤيد هذا الاتجاه.





وقال إن هناك العديد من الفرص أمام البلدين لمضاعفة التجارة والصادرات، من أهمها قطاع الصناعات المعدنية الذي يمثل فرصة تعاون واعدة على المستويين الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات في تحديث الصناعة المحلية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية والهندسية.





وفي نفس السياق، أكد المهندس حسام الجمل، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات مهم جدا لمصر، بالنظر لأن أوكرانيا تمتلك ميزة تنافسية عالية في القطاع التكنولوجي.





ومن هنا، أوضح أنه يمكن التعاون مع الجانب الأوكراني في تطوير البرمجيات، وخاصة ما يتعلق منها بالتصنيع، بجانب التعهيد، ونقل الخبرة في برمجة الأنظمة المدمجة والسيارات الكهربائية.





من جانبه، شدد المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية التعاون مع الجانب الأوكراني في مجال الزراعة العضوية وتبادل الخبرات في المجال الزراعي، فأوكرانيا سوق كبيرة دائما ما تستورد منتجات مصرية مثل البطاطس والبصل والموالح.





وأكد ضرورة دراسة السوق الأوكرانية وشبكات التوزيع والتقسيم الاجتماعي لتحديد المنتجات وخاصة عالية الجودة التي يمكن تصديرها، بجانب التعاون في مجال الصناعات الكيماوية والميكنة الزراعية والتعاون في زراعة القمح وفي مجال البحث العلمي في النواحي الزراعية وصحة الإنسان.