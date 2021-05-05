(موعد اذان مغرب 23 رمضان 2021) | ننشر موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021





يهتم المسلمون بمعرفة موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وساعات الصوم الطويلة، لمعرفة موعد الإفطار والصلاة.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 بمختلف المحافظات وفقًا الهيئة المصرية العامة للمساحة كما يلي:





موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثالث والعشرين من رمضان

جاء موعد أذان المغرب اليوم الثالث والعشرين من رمضان في عدد من محاظات ومدن مصر على النحو التالي:





موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة

موعد أذان المغرب 6:35 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية

موعد أذان المغرب 6:42 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان المغرب 6:32 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة

موعد أذان المغرب: 6:35 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ

موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة

أذان المغرب 06:36 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف

أذان المغرب 06:34 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط

أذان المغرب: 06:31 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج

أذان المغرب 06:28 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الزقازيق

أذان المغرب: 06:35 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في طنطا

أذان المغرب 06:37 مساءً.





موعد أذان المغرب اليوم في الغردقة

أذان المغرب 06:20 مساءً.



