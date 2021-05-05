Advertisements

(موعد اذان مغرب 23 رمضان 2021) | ننشر موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:19 م
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
Advertisements

(موعد اذان مغرب 23 رمضان 2021) | ننشر موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021

يهتم المسلمون بمعرفة موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وساعات الصوم الطويلة، لمعرفة موعد الإفطار والصلاة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 بمختلف المحافظات وفقًا الهيئة المصرية العامة للمساحة كما يلي:

موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثالث والعشرين من رمضان
جاء موعد أذان المغرب اليوم الثالث والعشرين من رمضان في عدد من محاظات ومدن مصر على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة
موعد أذان المغرب 6:35 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية
موعد أذان المغرب 6:42 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية
موعد أذان المغرب 6:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة
موعد أذان المغرب: 6:35 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ
موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان
موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة
أذان المغرب 06:36 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف
أذان المغرب 06:34 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط
أذان المغرب: 06:31 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج
أذان المغرب 06:28 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الزقازيق
أذان المغرب: 06:35 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في طنطا
أذان المغرب 06:37 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الغردقة
أذان المغرب 06:20 مساءً. 

(موعد اذان مغرب 23 رمضان 2021) | ننشر موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد الافطار موعد اذان مغرب 23 من رمضان موعد اذان المغرب 23 رمضان موعد أذان المغرب اليوم

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: إجازة عيد الفطر من الأربعاء وحتى الأحد 16 مايو

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من نصف ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 19 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

إمساكية 14 رمضان 1440.. اعرف موعد أذان المغرب والإفطار

28 رمضان| موعد أذان المغرب وموعد الإفطار.. اليوم الثامن والعشرين من رمضان

أول يوم رمضان.. ننشر موعد أذان المغرب في القاهرة وباقي المحافظات

تعرف على موعد آذان المغرب في كافة المحافظات

موعد أذان المغرب في اليوم الخامس من رمضان 1441.. وأفضل الأدعية قبل الإفطار

ننشر موعد أذان المغرب ووقت الإفطار في سابع أيام شهر رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

03:21 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي