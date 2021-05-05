جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة



شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم فعاليات دورة الإسعافات الأولية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ويحاضر خلالها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التمريض.



بحضورالدكتور محمد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورأحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٥ ٥ ٢٠٢١ بالمكتبة المركزية بالجامعة.



أكد الدكتور أحمد جابر شديد على أهمية الدورة التدريبية للإسعافات الأولية لطلاب وطالبات جامعة الفيوم والتي تتيح التعامل الجيد والصحيح مع حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا الذي بات ينتشرفي الوقت الراهن أسرع من ذي قبل، مقدمًا تحية إعزاز وتقدير لكافة الأطقم الطبية والتي يقع على عاتقها العبء الأكبر في مواجهة فيروس كورونا.



كما وجه سيادته الطلاب بضرورة الالتحاق بدورات الاسعافات الاولية والتي ستقوم جامعة الفيوم على تنظيمها أسبوعيا للتعرف على القواعد الطبية الأساسية للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.



تناولت دورة الاسعافات الاولية طرق التعامل مع الحالات الطارئة لحالات الاختناق والغرق والحرق والإغماء وكذلك أهم الأدوات المستخدمة في التدخل السريع لإجراء الإسعافات الأولية للإصابات المختلفة.



كما قام الدكتور أحمد جابر شديد بتفقد التدريب العملي على الاسعافات الاولية التي تم مناقشتها خلال الدورة.

