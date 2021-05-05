Advertisements

جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم فعاليات دورة الإسعافات الأولية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ويحاضر خلالها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التمريض.   

بحضورالدكتور محمد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورأحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٥ ٥ ٢٠٢١ بالمكتبة المركزية بالجامعة.

 أكد  الدكتور أحمد جابر شديد على أهمية الدورة التدريبية للإسعافات الأولية لطلاب وطالبات جامعة الفيوم والتي تتيح التعامل الجيد والصحيح مع حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا الذي بات ينتشرفي الوقت الراهن أسرع من ذي قبل، مقدمًا تحية إعزاز وتقدير لكافة الأطقم الطبية والتي يقع على عاتقها العبء الأكبر في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه سيادته الطلاب بضرورة الالتحاق بدورات الاسعافات الاولية والتي ستقوم جامعة الفيوم على تنظيمها أسبوعيا للتعرف على القواعد الطبية الأساسية للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

تناولت دورة الاسعافات الاولية طرق التعامل مع الحالات الطارئة  لحالات الاختناق والغرق والحرق والإغماء وكذلك أهم الأدوات المستخدمة في التدخل السريع لإجراء الإسعافات الأولية للإصابات المختلفة.

كما قام الدكتور أحمد جابر شديد بتفقد  التدريب العملي على الاسعافات الاولية التي تم مناقشتها خلال الدورة.
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة
جامعة الفيوم: تقيم دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلاب الجامعة

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ربع ساعة

الأعداد تتزايد بصورة كبيرة.. أقوى تصريح من رئيس الوزراء عن موجة كورونا الثالثة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لكل المواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

منذ أقل من نصف ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

منذ ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

تعليق ناري من محرز بعد تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

03:21 م

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي