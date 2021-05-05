ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة













أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بأن الميناء تعامل خلال الساعات الـ24 الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19905 أطنان تشمل 6200 طن يوريا و3152 طن رمل و10553 طن فوسفات.





وأضاف المركز، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 25103 أطنان شملت 7400 طن خردة و3525 طن سلك حديد و2178 طن خشب زان و12000 طن ذرة. وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 989 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وجزر وخضار مجمد مشكل)، وفواكه (برتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا وسلوفينيا وسريلانكا والهند.. بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 264 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1094 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 159674 طنا..فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91141 طنا. كما غادر قطارl واحدl بحمولة إجمالية 1322 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2384 شاحنة.