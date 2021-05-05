توريد 103 آلاف طن قمح للصوامع بكفر الشيخ





قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح على مستوى المحافظة منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغ 103 آلاف طن.





وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين -في بيان اليوم الأربعاء- أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





وأكد أن هناك متابعة من جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.