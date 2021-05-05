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كفر الشيخ: تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي بسيدي سالم على الإشتراطات البنائية الجديدة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ورشة عمل تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة سيدي سالم، من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتدريب على منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وإجراء محاكاة مع كليه الهندسة جامعه كفر الشيخ، للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال المواطنين لاستخراج بيان الصلاحية ورخص المباني.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عادل عزب، اخصائي تدريب بوزارة التخطيط، والقائم بعملية التدريب،محمد صلاح، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندس شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وعضو لجنة المتابع بالإشراف العام على المراكز التكنولوجية.

يذكر أنه؛ تم تدريب العاملين بالمركز على الاشتراطات البنائية الجديدة والربط بين المركز التكنولوجي بسيدي سالم ووحدة التراخيص الجديدة بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ للشرح العملي على المنظومة والربط مع الجامعة في نفس الوقت، بحضور المهندس محمد جمعه مندوب الشركة المسئولة عن المنظومة، مدربًا للجنة الوحدة بكلية الهندسة، على تلقي طلبات الواردة من مركز تكنولوجي بسيدي سالم، وكيفية التعامل معها والرد على الطلبات الواردة، بحضور الدكتور مصطفى عثمان، مدير مركز الاشتراطات الهندسية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور فتح الله فريج سليم، مدير وحدة التراخيص الجديدة بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتًا الى أنه فور بدء استلام الطلبات بكافة الأحياء والمراكز والمدن في شهر يوليو المقبل فسوف يكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة دور هام في المنظومة الجديدة بدءًا من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، وعضوية عددًا من المختصين تختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

وأكد عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن المركز التكنولوجي بسيدي سالم شهد استعدادا مكثفة لاستقبال المواطنين وتم وضع لافتات داخل المركز بالإضافة للشاشة الالكترونية والتي توضع الشروط والرسوم، وتواجد اللجنة المكونة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المواطن يتوجه للمركز ويحصل على رقم من ماكينة النداء الآلى وينتظر دوره، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وتباعد، ولا تستغرق عملية استلام أصل ملكية الأرض وصورة البطاقة وتلقي الطلب من 5 ل 10 دقائق فقط،وعقب استلام تلك الأوراق يتم التواصل مع المواطن لتبدأ إجراءات الحصول على الترخيص خلال 10 أيام على أن يختار نموذج من النماذج الاربعة وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والسير في بقية الإجراءات.

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الاشتراطات البنائية الجديدة

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