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المركزي الهندي يعلن حزمة إجراءات لدعم جهود مكافحة كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
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أعلن شاكتيكانتا داس محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) اليوم /الأربعاء/ عن حزمة جديدة من التدابير الإضافية المتعلقة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا وما تشكله من تحديات للاقتصاد، بهدف تخفيف القيود على التمويل للشركات بما فيها القطاع الصحي والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ووفقا لصحيفة "هندوستان بيزنس لاين" الهندية، تشمل التدابير الجديدة تسهيلات سيولة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 50.000 كرور روبية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الطارئة، بالإضافة إلى إجراء عمليات إعادة الشراء الخاصة طويلة الأجل لبنوك التمويل الصغيرة والسماح للبنوك بتفعيل أطر عمل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك المركزي الهندي إن الإجراءات الإضافية الجديدة تأتي ضمن التزام البنك المركزي الهندي بتوفير السيولة الفورية لتكثيف البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأضاف أن البنوك ستعمل على تقديم القروض لمجموعة واسعة من الكيانات، بما في ذلك الشركات المصنعة للقاحات ومستوردي وموردي اللقاحات والأجهزة الطبية ذات الأولوية والمستشفيات مصنعي وموردي الأكسجين وأجهزة التنفس ومستوردي اللقاحات والأدوية ذات الصلة بفيروس كورونا وشركات الخدمات اللوجستية وكذلك المرضى للعلاج.

وأوضح داس إنه تم توجيه البنوك بسرعة تقديم الائتمان بموجب التدابير الجديدة وإنشاء دفتر قروض كورونا واستمرار تصنيف هذه القروض ضمن القطاع ذي الأولوية حتى السداد أو الاستحقاق أيهما أسبق، مضيفا أنه يمكن للبنوك تقديم هذه القروض إلى المقترضين مباشرة أو من خلال الكيانات المالية الوسيطة التي ينظمها بنك الاحتياطي الهندي.

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