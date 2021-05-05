



قبل العيد.. تعرف على أبرز شروط زكاة الفطر 2021 وفقا لدار الافتاء





يكثر الحديث عن زكاة الفطر مع قدوم شهر رمضان، وعن مقدارها وشروطها، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وهو ما سنستعرضه لكم خلال السطور الآتية:-





شروط زكاة الفطر

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مقدار زكاة الفطر تبلغ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مؤكدًا أنه يستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، والتي تعادل قيمة 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد.





ومن شروط زكاة الفطر، الإسلام، فتجب على كل مسلم: حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، لحديث ابن عمر، وفيه: "فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ".





زكاة الفطر تجب على الغني والفقير

وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها؛ إذ لا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صُعْير عن أبيه قال: قال رسول الله: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى".





المستحقون لزكاة الفطر

وذكرت دار الإفتاء المصرية، 8 مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، والتي جاءت في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.



