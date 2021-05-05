Advertisements

قبل العيد.. تعرف على أبرز شروط زكاة الفطر 2021 وفقا لدار الافتاء

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:21 م
زكاة الفطر 2021
زكاة الفطر 2021
Advertisements

قبل العيد.. تعرف على أبرز شروط زكاة الفطر 2021 وفقا لدار الافتاء

يكثر الحديث عن زكاة الفطر مع قدوم شهر رمضان، وعن مقدارها وشروطها، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وهو ما سنستعرضه لكم خلال السطور الآتية:-

شروط زكاة الفطر
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مقدار زكاة الفطر تبلغ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مؤكدًا أنه يستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، والتي تعادل قيمة 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد.

ومن شروط زكاة الفطر، الإسلام، فتجب على كل مسلم: حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، لحديث ابن عمر، وفيه: "فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ".

زكاة الفطر تجب على الغني والفقير
وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها؛ إذ لا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى،  لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صُعْير عن أبيه قال: قال رسول الله: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى".

المستحقون لزكاة الفطر
وذكرت دار الإفتاء المصرية، 8 مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، والتي جاءت في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شروط زكاة الفطر 2021 زكاة الفطر 2021 دار الافتاء المصرية دار الافتاء

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ 14 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لكل المواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة

الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

منذ أقل من نصف ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من محرز بعد تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأعداد تتزايد بصورة كبيرة.. أقوى تصريح من رئيس الوزراء عن موجة كورونا الثالثة

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء تُعلن قيمة زكاة الفطر وتُحدد شروط إخراجها

دار الإفتاء تُعلن قيمة زكاة الفطر وتكشف شروط إخراجها

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر في رمضان 2019.. و8 شروط قبل إخراجها

دار الإفتاء تُعلن قيمة زكاة عيد الفطر وتُحدد شروط إخراجها

اعرف مقدار زكاة الفطر 2019 فى مصر والدول العربية وحكم مشروعيتها وعلى من تجب وقت إخراجها .. وهل يمكن إخراجها نقدا؟

تعرف على الزكاة وأحكامها ووقت خروجها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

03:21 م

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي