تعرف على قرارات لجنة كورونا التي يتم تطبيقها اعتبارًا من الغد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصابة بكورونا أصبح عائلي نتيجة عدم اكتراث الفرد الذي يكلف أسرته الإصابة بهذا المرض، مشددًا على ان الدولة قادرة على إدارة أزمة كورونا حتى هذه اللحظة وهناك أسرة وأجهزة تنفس صناعي بنسبة 30 % فارغة وجاهزة لاستقبال المرضى.



وحذر "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، من التكدس الشديد خلال فترة العيد وخلال الأيام الأخيرة من رمضان، منوهًا بأنه تحسبًا لأي ظروف اتخذت لجنة إدارة أزمة كورونا عدة قرارات يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين؛ لضمان بقاء الأمور تحت السيطرة، حيث تم التوافق على إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في التاسعة مساءً؛ للحد من التزاحم الكبير على الأرض بهذه المناطق، مع السماح بتوصيل الطلبات للمنازل "الديلفيري" بعد هذا التوقيت.



وتابع، أنه سيتم حظر أي اجتماعات أو احتفالات فنية أو حفلات بأي منشآت خلال الأسبوعين القادمين سواء نوادي اجتماعية او مطاعم أو منشآت فندقية لضمان أن تظل الأمور مستقلة.

