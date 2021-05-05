Advertisements
أسطورة ليفربول: محمد صلاح أفضل لاعبي الريدز هذا الموسم
الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:30 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد
جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، أن محمد صلاح، مهاجم الفريق الإنجليزي، هو أفضل
لاعب في فريق ليفربول هذا الموسم 2020/2021.
ويتصدر
محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول حتى الآن بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث
سجل المصري الدولي 29 هدف في 46 مباراة.
وأضاف
جرايم سونيس في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا: “أتفق مع روي كين 100%،
ليفربول لم يكن بطلًا جيدًا”.
وأختتم:
“اعتقد أن اللاعب الوحيد الذي قدم موسمًا رائعًا هو محمد صلاح الذي أثبت أنه قادر
على مساعدة ليفربول من خلال تسجيله للأهداف لكن الآخرين عليهم أن يراجعوا أنفسهم”.
Advertisements