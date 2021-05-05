أسطورة ليفربول: محمد صلاح أفضل لاعبي الريدز هذا الموسم

أكد جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، أن محمد صلاح، مهاجم الفريق الإنجليزي، هو أفضل لاعب في فريق ليفربول هذا الموسم 2020/2021.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول حتى الآن بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث سجل المصري الدولي 29 هدف في 46 مباراة.

وأضاف جرايم سونيس في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا: “أتفق مع روي كين 100%، ليفربول لم يكن بطلًا جيدًا”.

وأختتم: “اعتقد أن اللاعب الوحيد الذي قدم موسمًا رائعًا هو محمد صلاح الذي أثبت أنه قادر على مساعدة ليفربول من خلال تسجيله للأهداف لكن الآخرين عليهم أن يراجعوا أنفسهم”.