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دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 23 رمضان 2021) وثوابه العظيم.. "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ" | وبعض الادعية المستحبة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:31 م
دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021
دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021
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دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 23 رمضان 2021) وثوابه العظيم.. "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ" | وبعض الادعية المستحبة

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 23 رمضان 2021)، ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، بعض الادعية المستحبة في شهر رمضان المعظم 2021، والتي ثبت صحتها الصحابة والتابعين، حيث أكد النبى"صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر وثواب عظيم.

ونقدم لكم خلال السطور التالية، دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 23 رمضان 2021) وثوابه العظيم، وبعض الادعية المستحبة، وهي:-

دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان
وإليكم دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَ امْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ".

ثواب دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان
"مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".

الادعية المستحبة لهذا اليوم (23 رمضان 2021)
من الأدعية المستحبة في دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021، ما يلي:

- اَللّهُمَّ اجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَِدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.

- اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 23 رمضان 2021) وثوابه العظيم.. "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ" | وبعض الادعية المستحبة

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