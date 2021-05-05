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الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على فتح ملف التعاقد مع نجم الدوري البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي، بناءً على طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم خط هجومه.

وكان موسيماني، طالب التعاقد مع اللاعب في الشتاء الماضي، إلا أن المغالاة المادية حالت دون ذلك، وتم التعاقد مع مواطنه والتر بواليا مهاجم الجونة.

ومن المنتظر أن يعود الأهلي للمفاوضات مع اللاعب مرة أخرى وناديه، في محاولة منه للحصول على توقيعه بالميركاتو الصيفي.

ويستهدف موسيماني، تدعيم خط هجومه خاصةً في تراجع مستوى مروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن، خلال الفترة الأخيرة.
 

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