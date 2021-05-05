نجم الأهلي السابق يكشف سر تراجع نتائج الأحمر

علق محمود صالح لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مستوي الأهلي الفترة الأخيرة، خاصة الخسارة من غزل المحلة في المباراة الماضية.

وقال محمود صالح عبر برنامج "النجوم في رمضان"، أن الإصابات أثرت على الأهلي بشكل كبير وعامل أساسي في مستوي الفريق في الوقت الحالي.

وأضاف:" الفريق بيتأثر بتأثر اللاعبين سواء بسبب الإصابات و الاجهاد أو مور خارجية عن الفريق، لذلك الأهلي ظهير بشكل غير مرضي في الفترة الأخيرة".

وتابع:" أن الضغوط النفسية والبدنية على اللاعبين توثر على الفريق، بسبب عدم تحقيق الهدف المطلوب منه، سواء للاعبي الأهلي والزمالك".

وواصل: " الأهلي حقق كل طموحاته الموسم الماضي بتحقيق اللقب الأفريقي والدوري المصري وكأس مصر ، وبرونزية العالم للأندية".