عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة قررت أن تكون إجازة عيد الفطر كورونا لمدة 5 أيام من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه خلال هذه المدة سيتم غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، مع وضع حد لاستخدام الحافلات الجامعية وأتوبيسات الرحلات وحوكمتها خلاف فترة العيد، منوهًا بأن وسائل النقل العادية والسيارات تعمل طبيعي.



وتابع، أنه يحظر إقامة أي احتفالات طوال هذه المدة، موضحًا أنه تم التوافق على أداء صلاة العيد مثل صلاة الجمعة ويسمح بها في المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة حاليًا وبنفس الإجراءات الاحترازية والضوابط، مع حظر اصطحاب الأطفال في هذه الصلاة، وأداء فاعليات الصلاة بسرعة أوقت ممكن وبنفس الإجراءات الاحترازية.

