إطلاق أسم شهيدين على مدرستين في الإسماعيلية

وافق اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على إطلاق اسم شهيدين على مدرستي أبوصوير الثانوية الصناعية، وأبوصوير الثانوية التجارية.



وقال مجدي شاهين، نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، إنه سيتم إطلاق اسم الشهيد مجند صلاح إبراهيم النجار على مدرسة أبوصوير الثانوية التجارية، وإطلاق اسم الشهيد محمد علي إبراهيم عسكرية على المدرسة، وتقدم مجلس أمناء كل مدرسة بطلب رسمي لمحافظ الإسماعيلية بتغيير اسم المدارس ليحملا أسماء شهداء مركز أبوصوير تخليدًا لذكراهم.



وأطلقت محافظة الإسماعيلية مبادرة "هنا عاش الشهيد" بإشراف النائبة رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، وتعتبر المبادرة بداية لسلسة من المبادرات التي ستقوم بها المحافظة تخليدًا لذكرى شهدائنا من أبناء الوطن الجيش والشرطة.



وقالت جعفر، زوجة الشهيد مصطفى الخياط، أحد شهداء الصاعقة في شمال سيناء أنه تم إعداد حصر بكل الشهداء على نطاق المحافظة بالكامل، وتابعت: « نختار الشهداء بأقدمية الاستشهاد ونكرم كل الأسر سواء كانت ريفية أو تعيش في الحضر لمحاولة تخليد ذكراهم ووجود مصالح ومؤسسات حكومية تحمل أسمائهم».



وقالت إن المبادرة تهدف إلى تخليد ذكرى الشهيد في مكان إقامته وعمل جدارية رمزية بها شعار المبادرة واسم الشهيد وسنة تخرجه والمدرسة الثانوية التي درس بها وتاريخ استشهاده، وأضافت جعفر أنه يتم وضع نبذة محتصرة عن حياة الشهيد وما قدمه من بطولات ليعرفها الكبار والصغار، وأقامت المبادرة العديد من اللافتات تم تشييدها علي منازل الشهداء لإبراز دورهم وتضخيتهم بحياتهم من أجل المواطنين.



وكان محافظ الإسماعيلية الأسبق شهد تركيب أول لوحة تذكارية بنطاق حي أول بمنزل الشهيد محمد حسن حسنين عبد الخالق، الذي ولد عام 1992 وتلقي تعليمه من مدرسة السادات العسكرية بنين وتخرج فى كلية الشرطة 20 يوليو 2012 واستشهد 18 أغسطس 2013، أثناء تأدية واجبه الوطني بمكافحة الإرهاب أثناء تمشيط طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

