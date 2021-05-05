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عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري
الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:40 م
محمد الصو
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.
ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.
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