Advertisements

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج  وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى الدوري المصري الاهلي الاتحاد

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ربع ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لكل المواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

الأعداد تتزايد بصورة كبيرة.. أقوى تصريح من رئيس الوزراء عن موجة كورونا الثالثة

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة: غلق المحلات والكافيهات والمولات بعد 9 مساء اعتبارا من الغد

منذ ساعة

الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من محرز بعد تأهل مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب ‏

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

03:21 م

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي