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هل تمتد إجراءات كورونا لفترة أخرى بعد العيد؟.. رئيس الوزراء يوضح (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا في فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري وهي أواخر شهر رمضان وعيد الفترة والتي تستمر لمدة أسبوعين، موضحًا أن لجنة إدارة أزمة كورونا سوف تجتمع قبل انتهاء هذه المدة لتقييم الوضع الوبائي في مصر، وبحث مدى وجود احتياج لمد هذه الفترة لمدد أخرى من عدمه.

وناشد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: "أنت مسئول عن نفسك وعن أسرتك"، مشددًا على أن الدولة لم تدخر أي جهد او مال وفقًا لطاقتها وأكثر للتعامل مع هذه الجائحة، ويبقى دور المواطن في الوعي والإدراك بأهمية الحرص على صحته وعلى أسرته للخروج من هذه الفترة بخير.

وتابع، أننا في مرحلة حرجة وكنا نحتاج لاتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة، متمنيًا أن تحمل الأيام القادمة الخير والفرحة للمصريين.

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مدبولي كورونا الحكومة الاجراءات الاحترازية

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