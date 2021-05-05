برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، تمكن من الحصول على توقيع أحد الصفقات المميزة، والتي ستنضم للفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.





وأشارت قناة "لاسيستا" الإسبانية أن مسؤولي برشلونة حصلوا بالفعل على توقيع الهولندي ممفيس ديباي نجم نادي ليون الفرنسي لمدة 3 مواسم، حيث سينضم لصفوف البلوجرانا في صفقة مجانية بداية من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.





وكان برشلونة قد حصل على توقيع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني، حيث سينتهي تعاقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري.





وأوضحت القناة بأن ديباي فضل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني بدلًا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، والذي كان مدربه السابق في المنتخب الهولندي.



