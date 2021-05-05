حبس عامل لاتهامه بسرقة ٨٠٠ ألف جنيه من خزينة مكتب بريد بالصف

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه من خزينة مكتب بريد بالصف



وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سرقة عامل لمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه من خزينة خاصة بأحد مكاتب البريد بمركز الصف، أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، نتيجة لمروره بضائقة مادية، فهو يعمل حداد فاستغل عمله وقرر سرقة الخزينة.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل خبرته في مجال الحداده ففي فتح الأبواب وكسر الكوالين، فاستخدم المتهم الأدوات الخاصة به في الورشة، وقام بكسر الكالون الخاص بمكتب البريد، وقام بسرقة مبلغ يصل الى ٨٠٠ ألف جنيه، وقام باخفائهم بحظيرة ماشية الملحقة بمنزله.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، مفادها بإكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائره القسم وسرقة مبلغ مالي، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسي ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة".



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن التوصل إلى مرتكب الواقعة إذ تبين أنه عامل، مقيم بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة العقيد تامر صالح مفتش مباحث شرق الجيزة، وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة



