Advertisements

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني تمكن بشكل نهائي من حسم أحدي صفقاته الكبرى، والتي ستنضم إلى صفوف الفريق المكي بداية من الموسم المقبل.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني نجح ريال مدريد من الحصول على توقيع النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ للانتقال إلى صفوف النادي الملكي بداية من الموسم المقبل بعد نهاية تعاقده مع النادي البافاري.

وكشف الموقع الإسباني بأن صفقة انتقال ألابا إلى ريال مدريد تمت حيث تم التوصل لاتفاق كامل مع اللاعب للانضمام كلاعب حر بعد نهاية الموسم براتب حوالي 12 مليون يورو يشمل الضرائب.

‏وأضافت التقارير بأن برشلونة وتشيلسي وباريس وليفربول حاولوا التعاقد مع اللاعب لكن الأفضلية كانت لريال مدريد دائمًا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد بيريز برشلونة ألابا

أخبار تهمك

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

الأعداد تتزايد بصورة كبيرة.. أقوى تصريح من رئيس الوزراء عن موجة كورونا الثالثة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لكل المواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. الملكي يقترب من إنهاء كبرى صفقاته وتحديد موعد إعلان الصفقة الضخمة

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

تطورات في صفقة انتقال ألابا مع مانشستر يونايتد

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الذهبية (آلابا)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي