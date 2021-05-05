تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني تمكن بشكل نهائي من حسم أحدي صفقاته الكبرى، والتي ستنضم إلى صفوف الفريق المكي بداية من الموسم المقبل.





وقال موقع "دون بالون" الإسباني نجح ريال مدريد من الحصول على توقيع النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ للانتقال إلى صفوف النادي الملكي بداية من الموسم المقبل بعد نهاية تعاقده مع النادي البافاري.





وكشف الموقع الإسباني بأن صفقة انتقال ألابا إلى ريال مدريد تمت حيث تم التوصل لاتفاق كامل مع اللاعب للانضمام كلاعب حر بعد نهاية الموسم براتب حوالي 12 مليون يورو يشمل الضرائب.





‏وأضافت التقارير بأن برشلونة وتشيلسي وباريس وليفربول حاولوا التعاقد مع اللاعب لكن الأفضلية كانت لريال مدريد دائمًا.







