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مثيرة للأتربة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس، الموافق 6 مايو 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق11 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:


طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

غدا الخميس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الجمعة المقبل:


اعتبارا من الجمعة انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء


نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم السبت المقبل:

نشاط مثيرة للآتربة، علي مناطق غرب البلاد

نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

يوم الأحد المقبل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وششمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الإنين المقبل:

اعتبارا من يوم الإثنين انخفاض في درجات الحرارة من شمال البلاد وحتي اشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط رياح على مناطق من السواحل القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
مثيرة للأتربة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
مثيرة للأتربة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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