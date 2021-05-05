ملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22

وافقت منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22 على مباشرة العمل فى مصنع العسل، مبدية رغبته في إعادة "شامبا" الذي يجسد دوره أسامة الهادى للعمل معها فى المصنع.





مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22





ذهبت منى زكي في بداية مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22 لتجلس في المكتب، لتشاهد برطمان عسل "الأفيون" الذى كان أعد خلطته "حازم" لتعطيه إلى أحد العمال لكى يتم وضعه ضمن البرطمانات المقرر توزيعها على محلات السوبر ماركت.





أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22





حاول "مؤنس" إقناع هنا بالعمل فى السوبر ماركت الخاص به خلال مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22 لتوافق بالعمل فيه بجانب مصنع العسل رغم أن "مؤنس" عرض عليها هذا العرض من أجل أن ترك مصنع العسل.

رؤية سارة في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22





وتضمنت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22 مداعبة "مؤنس" لإبراهيم طفل "هنا" منى زكى، والتى وصلت للبيت وأخبرها بأنه سيسافر إلى أمريكا لرؤية سارة وأنها تستعجله، فى محاولة منه أن يشعر بغيرتها عليه، ولكنها لم تبال.





طلب الطلاق في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22





سافر "مؤنس" خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22 واحتضن زوجته التي عاتبته بما فعله فى شقيق الفتاة السورية بقيامه بحبسه، ووصفته بأنه منافق وبـ100 وش، بعد أن أقنعها بأنها حب حياته وفى النهاية تزوج غيرها، لتطلب الطلاق في النهاية.

مسلسل لعبة نيوتن





يُذكر أن مسلسل لعبة نيوتن تدول أحداثه حول محاولة حازم وهنا، إنجاب لإنجاب طفلهما في أمريكا بسرية تامة، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، ويمران بالعديد من المشاكل والأحداث.



