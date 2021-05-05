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بالأرقام والإحصائيات: محمد إمام الأعلى مشاهدة في رمضان
الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:09 م
الفجر الفني
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بعد اقترابنا من نهاية شهر رمضان الكريم ومع نهاية عرض مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، ومازال المسلسل وسط المنافسة الكبيرة بين مسلسلات رمضان متصدرًا لعدد المشاهدات ورقم واحد من حيث عدد مشاهدات المسلسل، ويأتي تصدر النمر لمسلسلات رمضان بعد ردود الأفعال القوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهر واضحا من خلال تقليد الشباب لقصات شعره وملابسه، وانتشار بوستر النمر في الشوارع المصرية.
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
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