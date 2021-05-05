بالأرقام والإحصائيات: محمد إمام الأعلى مشاهدة في رمضان





بعد اقترابنا من نهاية شهر رمضان الكريم ومع نهاية عرض مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، ومازال المسلسل وسط المنافسة الكبيرة بين مسلسلات رمضان متصدرًا لعدد المشاهدات ورقم واحد من حيث عدد مشاهدات المسلسل، ويأتي تصدر النمر لمسلسلات رمضان بعد ردود الأفعال القوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهر واضحا من خلال تقليد الشباب لقصات شعره وملابسه، وانتشار بوستر النمر في الشوارع المصرية.



