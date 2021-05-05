إعدام لحوم وأغذية ومحاضر بيئية وعدم إعلان الأسعار في حملة بالمنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد عبد الباقى رئيس الحى غرب اليوم الأربعاء حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى استهدفت الحملة محلات بيع اللحوم بمنطقة العبور وشارع عبد السلام عارف، للإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين،



قاد الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة انجى سامى مدير عام التنمية الاقتصادية، والأستاذ خالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ويسرى كسبة من إدارة البيئة بحى غرب، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن الصحة أحمد يحيى، ومن التموين امير عبد الحميد.



وقد تمكنت الحملة من اعدام ٧ ١٧ كيلو لحوم متنوعة، وتحرير ٣ محاضر بيئية و٤ محاضر عدم اعلان عن الاسعار واخطار، والتنبية على أصحاب المنشآت التجارية بالإلتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات بعض المنشآت التجارية والتى جاءت مابين عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم صلاحية طفايات الحريق، وقد تم إخطار الأمن الصناعى ورخص المحلات



ومن ناحيته أكد رئيس حى غرب المنصورة على تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات خلال شهر رمضان لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر،

وللحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا





وقالت الدكتور انجي ان هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، والتأكد من توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، وتأكيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار





