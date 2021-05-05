رئيس سموحة يعلق على مواجهة الزمالك وأخطاء التحكيم

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، على مواجهة فريقه أمام الزمالك، المقرر إقامتها غدًا في الساعة التاسعة ونصف مساءً، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري.

وقال فرج عامر خلال تصريحاته ببرنامج" النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن مباراة الزمالك صعبة للغاية، بسبب امتلاك الفريق الأبيضفريق منظم دفاعيًا وهجوميًا.

وأضاف رئيس سموحة، أن الزمالك يمتلك لاعبيين مهارين على المستوي الفردي، ولكن نثق في لاعبي سموحة في تخطي عقبة الزمالك في مباراة الغد.

وعن الأخطاء التحكيمية، أوضح:" أن الأخطاء التحكيمية غير مقصودة، ولكن توتر الحكام بسبب الضغوط هي التي تؤدي إلي الأخطاء".

ووأصل:" سموحة أتعاقب من الحكام بعد أن تعادل في 6 أو 7 مباريات بسبب الأخطاء التحكيمية الغير مقصودة، ولأبد أن لا يهمه لون التيشيرت".

وأشار إلي أن:" كنا نمتلك حكام على مستوي جيد، ولكن في الوقت الحالي هناك تراجع كبير بسبب دخول الحكام المباراة بتوتر كبير خوفًا من الوقوع في اخطاء، مشيرًا إلي أن هناك فرق دمه مستباح مثل سموحة ولكن بدون قصد".