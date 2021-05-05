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لجميع فئات التعليم العام.. تعرف على ضوابط إنهاء الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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قرارات جديدة، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، الذي جاء في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا العالمية، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملاين الضحايا، بين حالات إصابة ووفاة.

وجاءت قرارات التعليم منظمة للضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، الصادرة، اليوم الأربعاء، بشأن العام الدراسي الحالي 2020 - 2021:

لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، عدا الشهادة الإعدادية:

يتم عقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويؤخذ فى الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي

لطلاب المدارس الدولية:

تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية، تحت إشراف الإداة التعليمية، عدا طلاب grade 9، حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

لطلاب الشهادة الإعدادية:

تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي، بداية من شهر يونيو، واعتماد النتائج من المحافظ.

اعتماد نتائج الطلاب:

يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

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