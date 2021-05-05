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حوار لـ "الفجر".. خالد عيد يكشف سر تألق لاعبي غزل المحلة أمام الأهلي والزمالك.. وعن اللاعبين الذين يتمني أن ينضموا للفلاحين

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
سارة منتصر
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استطاع فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفني للفريق، أن يقتنص الثلاث نقاط من النادي الأهلي؛ بعد أن حقق الفوز عليه بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري، ومن قبل حقق الفريق انتصارًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف. 

وحرص "الفجر الرياضي" على إجراء حوار مع خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة ، لمعرفة سبب تألق لاعبي الفريق أمام قطبي الكرة المصرية، العروض المقدمة للاعبي الغزل وطموحة الفترة القادمة مع زعيم الفلاحين.

وقال خالد عيد في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"سبب تألق لاعبي الفريق هذا الموسم هو الاستقرار والبقاء على قائمة الفريق التي كانت تشارك بالقسم الثاني وإعطاء وعود للاعبين بالإبقاء عليهم إذا حققوا حلم الصعود للدوري الممتاز وهذا ما حدث بالفعل ونجحنا في تكوين فريق يتراهن عليه". 

وأضاف :"التحدي والإصرار والإبقاء على اللاعبين الصاعدين مع الفريق عنصر مهم لقدرتهم على التحدي وطموحهم في اجتياز الفرق الكبيرة بالدوري، مؤكدا " الكورة مفيهاش كبير". 

وصرح :"الأهلي كان سيئ للغاية في هذه المباراة وقدرنا أننا نحجم مفاتيح اللعب الخاصة بالفريق في الملعب، ونجحنا في استغلال ثغرات الفريق الأحمر واعتمادهم على الكور الطويلة والعالية التي لا تمثل أسلوب النادي الأهلي".

وعن لاعب يتمنى أن ينضم لفريقه قال :"عبدالله السعيد وأحمد ياسر ريان وجودهم مع الفريق سيصنع الفارق". 

وبسؤال عن أفضل فريق منظم في الدوري المصري حتى الآن، قال :"سيراميكا كليوباترا، المصري، بيراميدز وغزل المحلة".

وتابع :"أحمد الندري وعبده يحيى بالفعل كانوا متواجدين في المعسكر الأخير مع المنتخب الأولمبي ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، لكن أتمنى انضمام الحارس عمرو شعبان، محمد فتح الله" كامتشو" واحمد عيد للمنتخب لأنهم يستحقوا ". 

وأشار :"لا يوجد عروض حتى الآن للاعبي الغزل، واللاعبين مستمرين مع الفريق هذا الموسم والموسم المقبل للمحافظة على الاستقرار". 

وأكد على أهمية مباراة إنبي وأن تخطي هذه المباراة مفتاح الفريق للمربع الذهبي. 

واختتم حديثه قائلًا :"من المهم ان تجمع المدرب باللاعبين علاقه حب وتعاون ولكن الأهم أن اللعيبة تكون بتحبك وفي نفس الوقت بتحترم شخصيتك في الملعب".

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غزل المحلة خالد عيد حوار الفجر الزمالك الدوري المصري الأهلي

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