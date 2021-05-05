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من هو الإخواني محمد كمال الذي ظهر في مسلسل "الاختيار 2"؟

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:10 م
محمد كمال
محمد كمال
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تصدر محمد كمال تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأربعاء الموافق الـ5 من مايو من عام 2021، بعد مقتله في مسلسل الاختيار 2 بالحلقة 22.

القيادي الإخواني محمد كمال

وزاد بحث رواد التواصل الاجتماعي عن اسم محمد كمال الذي تصدر مؤشرات البحث على جوجل، لمعرفة المزيد من المعلومات عنه، والجرائم التي ارتكبها.

ظهور محمد كمال في الاختيار 2

وقتل الطبيب محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية الذي يجسد دوره سامح الصريطي، خلال أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22 بعدما هرب بعد فض اعتصام رابعة.

اختباء محمد كمال عقب فض رابعة

لجأ الإخواني محمد كمال في شقة بمنطقة البساتين في القاهرة واتخذ منها مخبأ له لتخطيط وإدارة العناصر المسلحة لجماعة الإخوان حتى قتل في تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن في الـ4 من أكتوبر 2016، ومعه الإخواني ياسر شحاته حارسه الشخصي.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية كافة المعلومات عن الإخواني محمد كمال في السطور التالية:

التحق محمد محمد كمال إلى تنظيم الأخوان الإرهابي، بعد تخرجه من كلية الطب جامعة أسيوط، بعام واحد، وتخصص في الطب البشري، وقلدته الجماعة العديد من المناصب الادارية المؤثرة داخلها.

مناصب تقلدها محمد كمال

حصل محمد كمال على عضوية مكتب إرشاد الإخوان ومسؤولي الإدارة العليا للإخوان، كما أصبح المسؤول الأول عن التنظيم المسلح عقب فض "اعتصام رابعة".

الجرائم التي ارتكبها محمد كمال 

خطط الإخواني محمد كمال لاغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية ضد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة .

محمد كمال المسؤل الأول عن اغتيال علي جمعة

وحمل محمد كمال مسؤلية محاولة اغتيال المفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، ليحكم عليه بالسجن المؤبد في القضيتين أحدهما سنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وقضية رقم 2016 جنايات عسكرية أسيوط.

استهداف محمد كمال

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في عام 2016 القيام بحملة لاستهداف القيادي محمد كمال في إحدى الشقق السكنية بالبساتين التي اتخذها مخبأ لهروب وارتكاب عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية.

محمد كمال يلقى مصرعه

ونشرت "الداخلية" بياناً قالت فيه :"وردت معلومات بأن القيادي المسلح محمد كمال يقيم في شقة بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث في منطقة المعراج في البساتين، وبمجرد اقتراب القوة الأمنية من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من داخل الشقة، ما دفع الاجهزة الأمنية بالتعامل".

مقتل محمد كمال وحارسه

وأوضحت الوزارة أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مصرع القيادي الأخواني محمد كمال ومعه الإخواني ياسر شحاتة الذي يعمل مدرسا ويعد من أبرز الكوادر التنظيم وكان على ارتباط بالقيادي محمد كمال، المسؤول عن تأمينه وحراسته ونقل تعليماته لعناصر الكيانات المسلحة في الجماعة.

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