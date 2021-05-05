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نجم الأهلي السابق يشن هجوما ناريا على موسيماني

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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هاجم مصطفى يونس لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بسبب الخسارة من غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.

 

وقال يونس عبر برنامج" النجوم في رمضان"، إن الفرق بين مدرب واخر هو معرفة نقاط القوة لدي لاعبية ونقاط الضعف من اجل العمل عليه وتطوير اللاعب.

 

وأضاف نجم الاهلي السابق، أن الاعلي أكبر من موسيماني بكثير، ولا يحق تدريب القلعة الحمراء".

 

وتابع:" كنت اتمني ان يخرج رئيس الأهلي يعترف باخطاء المدير الفني واللاعبين سبب الخسارة من غز ل المحلة، بدلا من الخروج ببيان ضد التحكيم، وتعليق شماعة الخسارة على الحكم".

 

 

واوضح:" هناك فرق بين مدرب بيصنع لاعيبة ولاعيبة تصنع مدرب، مانول جوزية لاعيبة الأهلي هي من صنعته وليس العكس".

 

وواصل:" أن مانويل جوزيه فرغ الاندية من لاعبية، وان نص لاعبي الفريق كان من الاسماعيلي، بدل من خروج لاعيبه من قطاع الناشئين".

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