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الكشف عن الوجهة المحتملة حال رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميوينخ
الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:30 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت
تقارير صحفية ألمانية أن بيني زاهافي وكيل أعمال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم
بايرن ميونخ الألماني يرغب في الحصول على عقد جديد لموكله علماً بأن عقده الحالي
مع الفريق البافاري ينتهي في 2023.
وأفادت
صحيفة بيلد الألمانية بأن زاهافي يضغط على بايرن ميونخ من أجل الموافقة على تقديم
عرض جديد لموكله يكون مغرٍ جداً.
وأوضحت
الصحيفة الألمانية أنه في حالة عدم موافقة العملاق البافاري على طلبات زاهافي فإن
وكيل أعمال ليفاندوفسكي سيعمل على رحيل موكله إلى نادي يمكنه تحمل طلبات النجم
البولندي.
وألمحت
الصحيفة الألمانية أن الدوري الإنجليزي سيكون الوجهة المحتملة لليفاندوفسكي البالغ
من العمر 32 عاماً.
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