ريم البارودي تتصدر "تريند" جوجل

تصدرت الفنانة ريم البارودي اليوم الأربعاء الموافق الـ5 من مايو 2021، تريند محرك البحث الأشهر جوجل، بعد تصريحات الإعلامية ريهام سعيد التلفزيونية بشأن خلافهما.





ريم البارودي وريهام سعيد





وحلت ريهام سعيد ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس" حيث كشفت عن تفاصيل خلافها مع ريم البارودي.





خلافات ريم البارودي





وقالت ريهام سعيد، إن ريم البارودي لديها العديد من الخلافات ذاكرةً خلافها مع الراحلة ميرنا المهندس، وسمية الخشاب، وأحمد سعد.





ريهام سعيد تهاجم ريم البارودي





وأوضحت ريهام سعيد أنها ليس لها أي خلافات مع أحد في الوسط، ولا تبادلت يومًا ما الشتائم مع أحد، بعكس ريم البارودي والتي ترى أن كثرة الخلافات نتيجة سعي منها للشهرة.





أبناء ريهام سعيد وسب ريم البارودي





وأشارت ريهام سعيد أن ما تفعله ريم البارودي لا يصح معللةً ذلك بأن لديها ابن يبلغ من العمر 23 عامًا، وفتاة تبلغ 22 عامًا، وهما في الجامعة فمن المؤسف سماعهما يومياً بأن "واحدة" تسب والدتهما.





شتائم ريم البارودي





وأكدت "سعيد" على أنها لم ترفع دعوى قضائية ضد الفنانة ريم البارودي مشيرةً إلى انخداعها بأخلاق ريم البارودي قائلةً: "كنت فاكرها ست جدعة.. وهي خدت من الفانز بتوعي كتير، أنا مبدرش مني أي شتائم، ومفيش خناقات على رجالة ولا كلام من ده خالص، أنا ست متجوزة، وحتى مبتكلمش مع أصدقائي الرجال".



