النقاد: مسلسل "الطاووس" لامس الناس ويحترم الجمهور









أشاد العديد من النقاد بمسلسل "الطاووس"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كأس إنرجي" الذي يقدمه محمد طارق أضا، على راديو "إنرجي"، وأشارت لجنة التحكيم المكونة من علا الشافعي وزين العابدين وحنان شومان إلى أن المسلسل استطاع خلق حالة تعاطف مع الضحية، بعدما ظهرت نتيجة تصويت الراديو للمسلسل وحظى بتصويت أكثر من مليون صوت.





وقالت الناقدة حنان شومان، إن نسب التصويت المرتفعة للمسلسل على بقية المسلسلات قد يكون ناتجة عن حالة التعاطف التي مر بها المسلسل في بداية حلقاته ومطالبات وقفه، قائلة: "المسلسل عرضه محدود على القنوات ولكن احترم رأي الجمهور".



وأشارت علا الشافعي إلى إن المسلسل لامس الناس، وبه نوع أخر من الدراما المقدمة، كما قدم جميع النجوم أداءًا جيدًا، وخاصة سهر الصايغ التي تشبه الكثير من الفتيات فهي تظهر بدون أي تدخلات تجميلية، فيمكن القول أن هناك حالة من الإخلاص لتقديم العمل.





