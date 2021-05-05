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ليونيل ميسي يتصدر قائمة هدافي "الليجا" قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:16 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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يترقب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد فريق برشلونة الإسباني مباراة فريقه المرتقبة بالدوري الإسباني "ليجا" أمام أتلتيكو مدريد السبت المقبل.

ليونيل ميسي

ويسعى ليونيل ميسي لمواصلة أرقامه الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني، وحسم المباراة الهامة، للحفاظ على امله في الفوز بلق الدوري الإسباني.

مباريات ليونيل ميسي أمام أتلتيكو

خاض ليونيل ميسي أمام فريق أتلتيكو مدريد 42 مواجهة تمكن خلالها من هز الشباك في 32 مرة بمتوسط تهديفي كبير بمعد وصل إلى 0.76 هدف في المباراة.

انتصارات ليونيل ميسي

وحقق ليونيل ميسي سلسلة انتصارات متتالية كبيرة على أتلتيكو مدريد والتي وصلت إلى 7 مباريات فوز متتالية، من الفترة بين 11 يناير 2015 و5 أبريل 2016 بواقع 4 مباريات بالدوري و2 بالكأس وواحدة بدوري الأبطال.

أسوأ مواجهات ليونيل ميسي أمام الأتليتي

ومر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة، بأسوأ سلسلة عدم فوز على أتلتيكو مدريد ما بين 21 أغسطس 2013 و 17 مايو 2014 بواقع 6 مباريات متتالية دون تذوق الفوز بواقع 5 تعادلات وخسارة واحدة.

ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني بـ28 هدفاً، إذ تمكن من تسجيل ثنائيته الأخيرة في شباك فالنسيا العنيد في مباراة الأحد الماضي.
 
ليونيل ميسي وبنزيما

ويأتي خلف ليونيل ميسي في ترتيب هدافي "الليجا" نجم خط هجوم ريال مدريد الإسباني، اللاعب كريم بنزيما برصيد 21 هدفاً وبفارق 7 أهداف.

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