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نجم الأهلي: سأبذل قصارى جهدي من أجل العودة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل العودة لما كان عليه قبل إصابته.

ويغيب كريم نيدفيد عن الأهلي منذ موسمين وذلك بسبب الإصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة بالدور الثاني من الدوري عام ٢٠١٩.

ونشر الأهلي فيديو للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورد فيه على رسائل الجمهور قائلا :"سعيد لما سمعته وأشكر من يساندي وينتظر عودتي وأعمل ما بوسعي لأعود أفضل من ما قبل الإصابة".

وأضاف :"سأعمل على تقديم كل ما لدي في الإصابة لأعود ولا أترك شيئا للظروف وسأعود أقوى في أقرب وقت إن شاء الله".

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