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وثائق تكشف تحركات جواسيس أردوغان ضد المعارضة التركية في الخارج

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
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كشفت وثائق مسربة أن البعثات الدبلوماسية التركية تواصل التجسس المنهجي على معارضي الحكومة التركية على الأراضي الأجنبية.

 

ويواجه معارضو حكومة إردوغان في الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر إردوغان أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير فتح الله غولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، (كبش فداء) لحركة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016.

 

وأكد موقع (نورديك مونيتور) السويدي أن وثائق مسربة فضحت أسماء الدبلوماسيين الأتراك المتورطين بالكاميرون، الذين يلاحقون مواطنين بتهم ملفقة

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