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اتحاد الكاف يعلن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة .

وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان أمس، بأن الأهلي سيخوض المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية على حساب الزمالك، بينما يلعب نهضة بركان المغربي اللقاء باعتباره بطل الكونفيدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز .

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