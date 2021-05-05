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أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، اليوم بحملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها

قاد الحملة محمد أنور نائب رئيس حى غرب المنصورة، ومسؤولى الادارة الهندسية بحى غرب برئاسة المهندس محمد المرشدي مدير عام الادارة الهندسية بالحي، وقوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من عملية الأزالة

وقد تمكنت الحملة من أيقاف الأعمال وإزالة اعمدة وجدران الدور السادس العلوى لعقار مخالف بشارع الإسراء بمنطقة حى الجامعة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية

كما تمكنت الحملة من أيقاف الأعمال بقطعة أرض تم حفرها بدون ترخيص من السلطة المختصة وقد تم ردم قطعة الأرض، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة،وقال بان هناك توجيهات مشددة باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وقال المهندس محمد المرشدي مدير علم الادارة الهندسيه فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان كافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة
أيقاف أعمال حفر وبناء بدون ترخيص وإزالة لعقار مخالف في حملة بالمنصورة

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