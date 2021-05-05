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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وكان فريق إنتر ميلان قد حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه بعدما احتل جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي: 

1 – إنتر ميلان 82 نقطة.

2 – أتالانتا 69 نقطة.

3 – يوفنتوس 69 نقطة

4 – ميلان 69 نقطة.

5 – نابولي 67 نقطة.

6– لاتسيو 64 نقطة.

7- روما 55 نقطة.

8 – ساسولو 53 نقطة.

9 – سامبدوريا 45 نقطة.

10 – هيلاس فيرونا 42 نقطة.

11 – أودينيزي 39 نقطة.

12 – بولونيا 39 نقطة.

13 – جنوى 36 نقطة.

14 – فيورنتينا 35 نقطة.

15 – تورينو 34 نقاط.

16 – سبيزيا 34 نقطة.

17 – كالياري 32 نقاط.

18 – بينفينتو 31 نقطة.

19 – بارما 20 نقاط.

20 – كروتوني 18 نقطة.

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