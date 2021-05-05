"صحة كفرالشيخ" تكشف حقيقة نقص "الأكسجين" في مستشفي مطوبس المركزي



قالت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن لجنه مكونة من المكتب الفني ومكافحة العدوى والطب العلاجي والصيانة والجودة والسلامة والصحة المهنية والرعاية الحرجة توجهت إلى مستشفى مطوبس المركزي وقامت بالمرور المفاجئ عليها للتأكد من حسن سير وإنضباط العمل.



حيث تم المرور على مختلف أقسام المستشفى وبدأت اللجنة مرورها بتفقد قسم الكلى وتم التأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها كما تم المرور على محطة مياة الغسيل الكلوي وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها، كما تم المرور على قسم العزل وقسم العناية المركزة والتعقيم وتم التأكد من كفاءة التعقيم ومتابعة المؤشرات الحيوية والكيميائية للمواد التي تم تعقيمها والتأكد من تسجيل تواريخ التعقيم.



وأضافت سلام، أن اللجنة أيضا قد قامت بالمرور على خزان الأكسجين بالمستشفى والتأكد من وجود رصيد أكسجين بالخزان يكفي لعدة أيام وإعادة ملؤه بإستمرار، كما ناقشت اللجنة السلبيات التي وجدتها مع السيد مدير المستشفى للعمل على تلافيها مستقبلا.



وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن فريقا من وزارة الصحة قد قام بالمرور على مستشفيات كفرالشيخ للوقوف على مدى جاهزية المنظومة الصحية بكفرالشيخ لإستقبال حالات الكورونا، حيث قام بالمرور علي أقسام العزل بالمستشفيات وأعد تقريرا شاملا عن القدرة الإستيعابية للمستشفيات وتم عمل حصر للأماكن الشاغرة.



وأكدت سلام، على جاهزية الفريق الطبي الدائمة بكل المستشفيات وإستعدادهم التام لإستقبال أي حالة طارئة والتعامل الفوري معها طبقا لأحدث بروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، كما أكدت على الإلتزام التام بأقصى معايير الجودة، موضحة أنه يوجد مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين الطبي، مؤكدة على إستعداد منظومة الصحة بكفرالشيخ للتعامل مع الإصابات الحالية والمتوقع حدوثها بكفاءة عالية.