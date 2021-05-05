Advertisements

"صحة كفرالشيخ" تكشف حقيقة نقص "الأكسجين" في مستشفي مطوبس المركزي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

قالت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن لجنه مكونة من المكتب الفني ومكافحة العدوى والطب العلاجي والصيانة والجودة والسلامة والصحة المهنية والرعاية الحرجة توجهت إلى مستشفى مطوبس المركزي وقامت بالمرور المفاجئ عليها للتأكد من حسن سير وإنضباط العمل.

حيث تم المرور على مختلف أقسام المستشفى وبدأت اللجنة مرورها بتفقد قسم الكلى وتم التأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها كما تم المرور على محطة مياة الغسيل الكلوي وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها، كما تم المرور على قسم العزل وقسم العناية المركزة والتعقيم وتم التأكد من كفاءة التعقيم ومتابعة المؤشرات الحيوية والكيميائية للمواد التي تم تعقيمها والتأكد من تسجيل تواريخ التعقيم.

وأضافت سلام، أن اللجنة أيضا قد قامت بالمرور على خزان الأكسجين بالمستشفى والتأكد من وجود رصيد أكسجين بالخزان يكفي لعدة أيام وإعادة ملؤه بإستمرار، كما ناقشت اللجنة السلبيات التي وجدتها مع السيد مدير المستشفى للعمل على تلافيها مستقبلا.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن فريقا من وزارة الصحة قد قام بالمرور على مستشفيات كفرالشيخ للوقوف على مدى جاهزية المنظومة الصحية بكفرالشيخ لإستقبال حالات الكورونا، حيث قام بالمرور علي أقسام العزل بالمستشفيات وأعد تقريرا شاملا عن القدرة الإستيعابية للمستشفيات وتم عمل حصر للأماكن الشاغرة.

وأكدت سلام، على جاهزية الفريق الطبي الدائمة بكل المستشفيات وإستعدادهم التام لإستقبال أي حالة طارئة والتعامل الفوري معها طبقا لأحدث بروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، كما أكدت على الإلتزام التام بأقصى معايير الجودة، موضحة أنه يوجد مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين الطبي، مؤكدة على إستعداد منظومة الصحة بكفرالشيخ للتعامل مع الإصابات الحالية والمتوقع حدوثها بكفاءة عالية.

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 14 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

الأعداد تتزايد بصورة كبيرة.. أقوى تصريح من رئيس الوزراء عن موجة كورونا الثالثة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لكل المواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ ثلث ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي