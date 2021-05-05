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الكشف عن موقف عبد الحفيظ من السفر مع الأهلي إلى الإسكندرية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من السفر مع الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة، أن سيتواجد مع حافلة الفريق المتوجهة إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق وخوض اللقاء المرتقب.

وأضاف: "تم إخطاري بالخضوع إلى التحقيق في اتحاد الكرة بالواحدة ظهر الغد، وسوف أعود في الصباح للقاهرة، من أجل التحقيق".

ويأتي خضوع عبدالحفيظ للتحقيق، بعدما تم إيقافه من الجبلاية بسبب تصريحاته ضد التحكيم عقب هزيمة فريقه أمام غزل المحلة، بالدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الخميس في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

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