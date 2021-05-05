قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الدعوة لمجلس إدارة النادي للاجتماع في الثانية ظهرًا بعد غد الجمعة لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرًا.





وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق مطالبة اتحاد الكرة المصري إسناد طاقم تحكيم أجنبي لجميع مبارياته وتحمله التكاليف المادية.





وسادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي في الفترة الماضية بسبب الأخطاء التحكيمية، وجدول المباريات الذي وضعته لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.



