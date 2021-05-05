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وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقفها بأحد المطارات

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبلت اليوم، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن" صاحبة واقعة التوقيف لدواع أمنية داخل مطار الدوحة بدولة قطر، أثناء نزولها ترانزيت هناك قبل وصولها لمصر لتلقي فترة تدريبها؛ حيث جاءت من فرنسا خصيصا لذلك، على خلفية ادعاء أن تحليل الـ pcr الخاص بها كان غير موثق، وتبين في النهاية عكس ذلك وتم إثبات صحته، وذلك بعد تدخل سريع من وزارتي الهجرة والطيران المدنى لإنهاء الموقف. 

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن" وصديقتها المغربية المرافقة لها خلال تواجدهما بمصر لتلقي فترة تدريبهما، وقالت وزيرة الهجرة في بداية حديثها إن الدولة المصرية لا تتوانى عن التحرك السريع تجاه حل أية مشكلة أو أزمة قد يتعرض لها المواطن المصري بالخارج، وهو ما تجسد في تعاون وتنسيق وزارتي الهجرة والطيران المدني لحل تلك الأزمة في أسرع وقت، حتى تتمكن الفتاة المصرية من العودة لوطنها مصر. 

وأكدت وزيرة الهجرة خلال حديثها على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالأجيال المصرية الجديدة بالخارج، وضرورة ربط هذه الشريحة بوطنهم الأم مصر، من خلال فتح قنوات اتصال مستمر معهم، والاستماع لكافة أفكارهم ورؤاهم، والتباحث حولها مهما كانت تلك الأفكار، مشيرة أن الشاب المصري بالخارج يستطيع العمل على الترويج للصورة الصحيحة لمصر خارجيا، والتحدث عن ما تشهده بلده من تطور وحداثة في كافة المجالات.

وطلبت السفيرة نبيلة مكرم من الفتاة المصرية "رؤيا رفيق حسن" التسجيل بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، كي تتمكن من المشاركة في فعاليات المركز، ودعوة أصدقائها المصريين بفرنسا للتسجيل بالمركز؛حيث يعد فرصة مهمة تلتقى فيها بشباب الدارسين المصريين بالخارج.

كما طلبت وزيرة الهجرة من "رؤيا رفيق حسن" تسجيل فيديو باللغة الفرنسية، تستعرض فيه تجربتها الخاصة، وما تعرضت له من "توقيف لدواع أمنية"، واستجابة وتدخل الدولة المصرية السريع ممثلة في وزارة الهجرة لإنهاء أزمتها في أسرع وقت، والوقوف بجانبها حتى تصل لأرض مصر.
وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقفها بأحد المطارات
وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقفها بأحد المطارات
وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقفها بأحد المطارات
وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقفها بأحد المطارات
وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقفها بأحد المطارات
وزيرة الهجرة تستقبل فتاة مصرية بعد حل أزمة توقفها بأحد المطارات

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