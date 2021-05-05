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التعليم العالى: اليونسكو تنظم الاجتماع الأول للجنتى الشباب والاتصالات والمعلومات

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استعرض الدكتورة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبد الباري الأمين العام للجنة حول الاجتماع الأول للجنتى الشباب، والاتصالات والمعلومات، وهما من اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر اللجنة بالسادس من أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الشباب تهدف إلى تفعيل وتعظيم دور الشباب وفقا لرؤية مصر 2030؛ لتنمية قدراتهم من أجل مواجهة المتغيرات المتلاحقة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة للمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالشباب في مجالات العلوم والتربية والثقافة والاتصالات والمعلومات بالمنظمات الدولية الثلاث (يونسكو –ألكسو – إيسيسكو)؛ لتنمية مهاراتهم على المشاركة الديمقراطية والابتكار الاجتماعي.

كما أفاد التقرير أن لجنة الاتصالات والمعلومات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من برامج المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، والتي تشمل البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، وبرنامج المعلومات للجميع، وكذلك برنامج ذاكرة العالم في ضوء أولويات الدولة المصرية، فضلًا عن إصدار تقرير دورى نصف سنوي عما تم تحقيقه فيما يخص قطاع الاتصالات والمعلومات على المستوى الوطني.
وأضاف التقرير أن أهم الموضوعات التى ناقشها اجتماع لجنتى الشباب والاتصالات، والشباب ميزانية عام 20202021، ومسودة الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة (2022-2029)، واليوم الدولي للشباب، واليوم العالمي لمهارات الشباب، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة ببرنامج المساهمة 2020-2021 لمنظمة اليونسكو (تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقي الرقمي من أجل التنمية المستدامة)، والاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية.

حضر الاجتماع د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة الاتصالات والمعلومات، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو لجنة الاتصالات والمعلومات، ود.إبراهيم معوض مدير برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، ومقرر لجنة الاتصالات والمعلومات، ود.عبدالله الباطش رئيس لجنة الشباب، والدكتور رامى عاشور مقرر اللجنة، وممثلو أمانة اللجنة الوطنية لليونسكو.


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