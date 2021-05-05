أبرزها حظر الاحتفالات.. قرارات الحكومة لعيد الفطر

تواصل الحكومة جهودها في مواجهة جائحة كورونا، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين حالات إصابة ووفاة.



وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من القرارات والإجراءات، المقرر تطبيقها خلال الأخيرة من شهر رمضان، وأيام عيد الفطر المبارك، لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المسجد "كوفيد - 19".



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" قرارات الحكومة بشأن الفترة الأخيرة من شهر رمضان وعيد الفطر :



- يتم غلق كل المحال التجارية، والمولات، والمقاهى، والكافتيريات، والكافيهات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في التاسعة مساءً، للحد من التزاحم الكبير والملحوظ على الأرض في هذه الأماكن.



- يتم السماح فقط بخدمة توصيل الطلبات للمنازل "الدليفري".



- يتم حظر الاجتماعات، والمؤتمرات، والفعاليات، والاحتفالات الفنية، وجميع الحفلات التي تقام سواء في النوادي الاجتماعية أو المطاعم أو المنشآت الفندقية وغيرها، لضمان استقرار الأمور خلال الفترة المقبلة.



- إجازة عيد الفطر المبارك 5 أيام، تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو، وحتى يوم الأحد 16 مايو.



- يتم غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، خلال فترة العيد، والحد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، دون وسائل النقل العادية، للتحكم في حركة الحافلات التي تقوم بنقل المواطنين إلى الحدائق والشواطئ العامة، لا سيما بعد قرار غلقها.



- تسري قرارات الحكومة اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو، وحتى يوم الجمعة 21 مايو.



- تجتمع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قبل نهاية الأسبوعين لتقييم الوضع الوبائي وما إذا كان هناك احتياج لمد تلك الفترة من عدمه، وسيتم النظر في تلك الإجراءات في حينه.



- السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبنفس الضوابط، دون السماح بإقامتها في أي ساحات أو خلافه.



- الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة.



- تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من المساجد.



- تطهير المساجد بالمطهرات وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.



- الالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.



- منع اصطحاب الأطفال إلى المسجد لأداء صلاة العيد.



- يُنصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل دون التوجه إلى المساجد.