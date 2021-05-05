كشف حساب لوكاكو مع إنتر ميلان بعد التتويج بالدوري الإيطالي









توج فريق إنتر ميلان، ببطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى للموسم الحالي 2020-2021، بشكل رسمي قبل ثلاثة أيام.





ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب روميلو لوكاكو مع إنتر ميلان:





يتواجد روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان، في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدف، خلفًا لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي يتصدر القائمة برصيد 27 هدف.





وخاض لوكاكو في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، 33 مباراة، ساهم خلالهم بـ30 هدف، حيث سجل 21 هدف، وصنع 9 أهداف.





وفي المجمل، شارك لوكاكو في 41 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، واحرز خلالهم 27 هدف، وصنع 9 أهداف.





ومنذ انضمامه إلى فريق انتر ميلان، خاض 92 مباراة، سجل خلالهم 61 هدف، وصنع 15 هدف.



