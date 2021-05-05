Advertisements

كشف حساب لوكاكو مع إنتر ميلان بعد التتويج بالدوري الإيطالي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


توج فريق إنتر ميلان، ببطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى للموسم الحالي 2020-2021، بشكل رسمي قبل ثلاثة أيام.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب روميلو لوكاكو مع إنتر ميلان:

يتواجد روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان، في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدف، خلفًا لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي يتصدر القائمة برصيد 27 هدف.

وخاض لوكاكو في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، 33 مباراة، ساهم خلالهم بـ30 هدف، حيث سجل 21 هدف، وصنع 9 أهداف.

وفي المجمل، شارك لوكاكو في 41 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، واحرز خلالهم 27 هدف، وصنع 9 أهداف.

ومنذ انضمامه إلى فريق انتر ميلان، خاض 92 مباراة، سجل خلالهم 61 هدف، وصنع 15 هدف.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأعداد تتزايد بصورة كبيرة.. أقوى تصريح من رئيس الوزراء عن موجة كورونا الثالثة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لكل المواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي